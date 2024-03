Marcelo presenteia estrela do Lollapalooza com camisa do Fluminense

Encontro aconteceu no sábado (24) (Foto: Reprodução/X)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 15:05 • São Paulo (SP)

Marcelo, do Fluminense, se tornou uma das atrações do Lollapalooza - evento musical que aconteceu na capital paulista -, deste final de semana.

Além de ter subido no palco da banda de rock '30 Seconds To Mars', ainda presenteou o vocalista Jared Leto com uma camisa do Fluminense. O jogador compartilhou o registro nas redes sociais.

Marcelo também foi homenageado durante o concerto. Jared Leto cantou vestindo uma camisa da Seleção Brasileira com o nome do jogador nas costas. Marcelo chegou a se manifestar nas redes sociais e agradecer a oportunidade de ter participado deste momento.

- Obrigado Jared Leto e 30 Seconds to Mars por me convidar a curtir com vocês - escreveu.

Veja o registro: