Fluminense acerta renovação com o atacante Serna

O Fluminense acertou a renovação de contrato do atacante Kevin Serna até o fim de 2028. O vínculo anterior do colombiano era válido até dezembro de 2027. A negociação foi concretizada no início da tarde desta segunda-feira (26), no CT Carlos Castilho.

A movimentação ocorre em meio ao bom momento do jogador e após o clube carioca recusar uma proposta de 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 23,8 milhões) do Boca Juniors. Internamente, a avaliação é de que o valor ficou abaixo do patamar esperado por um atleta considerado peça-chave do elenco.

Serna soma três gols em dois jogos nesta temporada e é o artilheiro do time no início de 2026. Ele marcou duas vezes na estreia como titular, contra o Nova Iguaçu, e voltou a balançar as redes no clássico diante do Flamengo, na vitória por 2 a 1 pelo Campeonato Carioca, no último domingo, no Maracanã.

O empresário do jogador foi até o local para fechar o novo vínculo do jogador com o Fluminense

Contratado em 2024 junto ao Alianza Lima, o atacante teve 70% dos direitos econômicos adquiridos pelo Fluminense por cerca de 1,8 milhão de dólares. Em 2025, foi o líder do elenco em participações diretas em gols, com 23.

O que vem por aí para Fluminense?

Após vencer o Flamengo por 2 a 1, o Fluminense agora se prepara para enfrentar o Grêmio, na quarta-feira (28), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília). Com o resultado, o Tricolor chegou aos nove pontos e ficou na liderança do Grupo A.