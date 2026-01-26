menu hamburguer
Fluminense

Arana elogia Fluminense e abre portas para Hulk: 'Poderia assinar um pré-contrato'

Lateral foi apresentado no CT do clube

Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 26/01/2026
11:55
Guilherme Arana em coletiva no CT do Fluminense (Foto: Pedro Brandão/ Lance!)
Guilherme Arana em coletiva no CT do Fluminense (Foto: Pedro Brandão/ Lance!)
Guilherme Arana foi apresentado no Fluminense nesta segunda-feira (26) no CT Carlos Castilho. O jogador falou com imprensa sobre a chegada ao novo clube e a saída do Atlético-MG. Arana foi questionado sobre a possibilidade de transferência de Hulk, ex-companheiro.

➡️ Em busca de redenção no Fluminense, John Kennedy faz jus à fama de carrasco do Flamengo

— Eu acompanhei essa novela do Hulk igual vocês. Acredito que agora vai ser um pouquinho difícil, pelo que ele fez ontem. Mas todo mundo sabe da capacidade dele, do jogador que ele é, um amigo que o futebol me proporcionou. Eu até comentei em uma entrevista que no meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato. Alguns atleticanos ficaram bravos comigo, mas as decisões quem toma é o Hulk, ele e o estafe dele. A gente está aqui para ajudar, caso ele tenha alguma dúvida ou queira perguntar algo. Eu estando aqui, por ser próximo dele, ele pode me ligar aqui, que eu vou falar super bem no clube. É um jogador que iria nos ajudar bastante também.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O que vem por aí para Fluminense?

Após vencer o Flamengo por 2 a 1, o Fluminense agora se prepara para enfrentar o Grêmio, na quarta-feira (28), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília). Com o resultado, o Tricolor chegou aos nove pontos e ficou na liderança do Grupo A.

Arana em ação em Fluminense x Flamengo (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C)
Arana em ação em Fluminense x Flamengo (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C)

