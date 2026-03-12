Savarino comenta briga por titularidade no Fluminense: 'Sou muito paciente'

Após a vitória do Fluminense, Savarino celebrou a titularidade e o bom momento vivido no time. O venezuelano chegou como um dos principais reforços da temporada e foi titular com o "time principal" pela primeira vez no ano. Questionado sobre a disputa pela vaga no 11 inicial, o meia pontuou que não tem pressa.

— Eu sou muito paciente com isso (disputa pela titularidade). Trabalho todos os dias para ter meu espaço. Quando eu cheguei no Fluminense eu falei que não queria tirar o lugar de ninguém, mas trabalho todos os dias para jogar, que é o mais importante. Hoje fiz um jogo como titular, meu segundo no Brasileirão. Para mim é muito importante continar tendo sequência. Tenho que seguir assim, com humildade, continuar trabalhando.

Durante a partida, Savarino apareceu em diversos setores do campo. O camisa 11 começou na ponta-esquerda, mas também atuou pelo lado direito e como camisa 10. O venezuelano falou sobre a polivalência e sobre substituir Serna.

— Eu estou muito tranquilo com isso. Quero deixar bem claro que todos são importantes. Pode jogar o Serna, Canobbio, Soteldo, eu, Lucho. Todos são importantes. O treinador deixou isso muito claro e ele que decide quem joga. Estou trabalhando da melhor maneira, joguei muitos anos como ponta. No Atlético-MG joguei como ponta-direita. Sei das minhas qualidades, como posso ajudar dentro do campo. O que o treinador pedir, tanto na defesa como no ataque, sempre tenho que fazer meu melhor e ajudar o Fluminense.

Zubeldía explicou à imprensa em entrevista o motico da escolha por Savarino:

— Entendemos que era muito importante que ele (Savarino) começasse jogando, porque íamos precisar de um ataque posicional. Iríamos precisar de Lucho e isso não permitia ter um homem a mais na metade do campo para jogar. E para isso, Savarino era o ideal. Um jogo em que a equipe jogou bem. Principalmente porque teve o controle de terminar as jogadas, teve profundidade e também quando precisamos de Fábio em alguma ação pontual também tivemos. Em geral, o time esteve bem e fomos merecedores da vitória. Savarino, dentro do funcionamento da equipe, esteve bem.

Savarino comentou parceria com Acosta

— Hoje a gente se juntou muito dentro do campo. Fora do campo a gente tem uma boa relação também. Não só ele, mas todos os gringos me receberam muito bem. Temos que continuar com essa sequência. No campo, nos treinos, tentamos nos entender o melhor possível e agora é levar isso para o jogo. Que o Fluminense tenha muita felicidade, não só com Lucho, mas com todos.

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo no domingo (15), quando encara o Athletico-PR no Maracanã, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. Com o resultado, o Tricolor chega à terceira posição da tabela, com dez pontos. O Remo fica no Z-4, com três pontos, ainda sem vencer na competição.

