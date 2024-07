Fluminense anuncia a contratação do atacante Kevin Serna

Colombiano assinou vínculo até dezembro de 2027. (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 15:59 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense anunciou a contratação do atacante Kevin Serna na tarde desta segunda-feira (22). Aos 26 anos, o atleta chegou do Alianza Lima, do Peru, para somar opções ao ataque comandado por Mano Menezes. O vínculo assinado no CT Carlos Castilho vai até dezembro de 2027.

Confira o anúncio oficial nas redes sociais do clube.

Em nota oficial no site do Fluminense, o jogador falou pela primeira vez como atacante do Tricolor das Laranjeiras:

-É uma sensação única, de muita felicidade e responsabilidade com o que significa estar em um clube tão grande como o Fluminense, sabendo o peso do escudo que carrego no peito e que tenho que representá-lo da melhor maneira. Estou muito feliz com esse momento da minha carreira - afirmou Serna.

Kevin Serna, pelo Fluminense. (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Carreira de Kevin Serna

Revelado pelo Madero FC, da Colômbia, Kevin Serna acumulou passagens por Perafita e Serzero, de Portugal, Sportivo Luqueno, do Paraguai, Los Chankas, ADT e Alianza Lima, do Peru.

Em sua última passagem, pelos Blanquiazules, fez três gol e deu três assistências em 23 partidas. Estatisticamente, a melhor temporada da carreira do atacante foi em 2022, quando participou de 17 gols (nove gols e oito assistências) em 34 partidas pelo ADT.