- Eu acho que o primeiro jogo da Copa do Brasil, o Flamengo foi superior. No jogo que eles ganharam por 2 a 0, a gente foi excelente taticamente. Faltou profundidade. Acabamos criando menos do que deveríamos criar. E nos 15 minutos finais, o Flamengo fez o segundou gol e criou uma ou outra chance em que eles poderiam ter ampliado. Mas no jogo em si fomos muito bem. Fizemos o jogo que queríamos fazer. Saímos quase que na maioria das vezes por baixo, um pouco diferente do que foi hoje, e tivemos dificuldade em terminar as jogadas, que foi algo que corrigimos para hoje. Desde o primeiro tempo, saímos com bolas um pouco mais alongadas. E com a entrada do Lelê, saímos em vantagem com essa variação. Acho que variamos muito o jogo. Jogamos do jeito que costumamos jogar hoje, com um jogo de posse mais vertical e com bolas mais longas. No segundo tempo, o Fluminense teve um domínio técnico e tático bastante interessante.