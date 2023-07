Como foi o primeiro tempo?



Apesar de franca, a etapa inicial foi marcada muito mais pelo jogo pegado entre as equipes do que por boas oportunidades. O Flamengo até chegou, com Wesley, Gerson e Gabi, enquanto o Fluminense teve chance com Germán Cano, mas foi só. Ao todo, foram sete cartões amarelos, sendo seis para os tricolores.



E a etapa final?



O segundo tempo seguiu a toada do primeiro e foi muito pegado, mas as equipes se lançaram ao ataque e tiveram mais oportunidades de marcar. Tanto Fluminense, quanto Flamengo, tiveram tentos anulados pela arbitragem por faltas na origem do lance. No fim, reclamações para os dois lados e empate sem gols.



+ Confira mais detalhes sobre a partida



O que vem por aí?



Agora, as duas equipes ficarão com a semana livre para treinar e focar no próximo desafio pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta o América-MG, no sábado (22), às 16h (de Brasília), no Maracanã, enquanto o Fluminense encara o Coritiba na segunda-feira (24), fora de casa.



FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2023 - 15ª rodada

Fluminense 0 x 0 Flamengo



Data e hora: 16 de julho de 2023, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (Fifa/DF)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Wagner Reway (Fifa/PB)

Público e renda: 62.354 presentes R$ 3.593.120,50 de renda



Cartões amarelos: Felipe Melo, André, Germán Cano, Pedro Rangel, Lima, John Kennedy e Paulo Henrique Ganso (FLU); Everton Ribeiro, André, Gabigol, Filipe Luís e Thiago Maia (FLA)

Cartões vermelhos: Luiz Araújo (FLA)



GOLS: -



FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (John Kennedy, aos 52' do 2ºT) e Marcelo (Felipe Andrade, aos 50' do 2ºT); André, Martinelli (Lelê, no intervalo), Lima e Paulo Henrique Ganso (Leo Fernández, aos 25' do 2ºT); Arias e Cano.



FLAMENGO (Técnico: Jorge Sampaoli)

Matheus Cunha; Wesley, David Luiz (Pablo, aos 34' do 2ºT), Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia (Luiz Araújo, aos 20' do 2ºT), Gerson, Arrascaeta (André, aos 34' do 2ºT) e Everton Ribeiro; Cebolinha (Allan, aos 20' do 2ºT) e Gabi