Fluminense e Flamengo ficaram no empate por 0 a 0, pela 15ª rodada do Brasileirão. Em uma partida com dois tempos bem distintos, Jhon Arias conseguiu se destacar em ambas as etapas pelo Tricolor das Laranjeiras, deu muito trabalho para a defesa Rubro-Negra e ainda teve um gol anulado. Veja as notas da equipe de Fernando Diniz pelo Lance!