- Sou a favor do VAR, mas aqui no Brasil ele não tem uma participação positiva. Às vezes atrapalha mais do que ajuda. No jogo de hoje, o árbitro estava perto em vários lances, então foi tudo erro de interpretação do árbitro. O VAR chama e ele (Savio Pereira Sampaio) demora para tomar decisão. Poderia ter resolvido no campo. E o que mais me incomoda é a falta de uniformidade de critério. A gente sempre tem reuniões antes do início dos campeonatos, mas elas não adiantam de nada, pois cada arbitro apita de uma maneira. E um lance interpretativo deve ficar com a decisão de campo.