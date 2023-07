Apesar da ausência de Cano, o Tricolor das Laranjeiras contará com o retorno de Keno, que cumpriu suspensão no clássico contra o Flamengo após ter recebido seu 3º cartão amarelo contra o Colorado. O Fluminense também não poderá contar com o zagueiro Marlon, que cumpre uma sanção recebida ainda no período em que estava no futebol italiano.