Fluminense

Terans deixa Peñarol e volta ao Fluminense, que cobra salário do uruguaio

Jogador tem lesão no tendão de Aquiles

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/01/2026
13:07
Terans em ação pelo Peñarol (Foto: Divulgação)
imagem cameraTerans em ação pelo Peñarol (Foto: Divulgação)
  Matéria
  Mais Notícias

O Peñarol devolveu o meia David Terans ao Fluminense com um problema no tendão de Aquiles, e a situação abriu um impasse entre os clubes. O atleta tinha vínculo de empréstimo com os uruguaios até o fim de 2025, mas retornou ao Rio de Janeiro lesionado e sem condições imediatas de jogo.

Diante do diagnóstico, o Fluminense notificou o Peñarol e cobrou que o clube arque com os salários do jogador durante todo o período de recuperação. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!. A diretoria tricolor entende que a responsabilidade financeira é dos uruguaios enquanto durar o tratamento, já que a lesão ocorreu durante o empréstimo. Até o momento, não houve resposta oficial do lado do Peñarol.

Já está definido que a recuperação de Terans será conduzida no Brasil. O meia passou por avaliação no departamento médico do Fluminense, que traçou um cronograma inicial de reabilitação. A previsão é de cerca de dois meses afastado, prazo pelo qual o clube carioca exige o pagamento integral dos vencimentos por parte do time uruguaio.

A posição do Fluminense se baseia na legislação esportiva brasileira. Tanto a Lei Pelé quanto a Lei Geral do Esporte determinam que o clube detentor do atleta por empréstimo é responsável pelos custos do tratamento e pelos salários enquanto o vínculo estiver em vigor.

Terans no Fluminense

Contratado pelo Fluminense no início de 2024, por cerca de R$ 14 milhões, após passagem pelo Pachuca, do México, Terans chegou com expectativa elevada, especialmente pelo desempenho anterior no Athletico-PR. No entanto, não conseguiu se firmar. Em 2024, disputou 17 partidas, marcou um gol e deu uma assistência, encerrando a temporada como um dos jogadores mais questionados pela torcida.

Terans em seu último jogo pelo Fluminense diante do Grêmio, no dia 30 de junho
Terans em seu último jogo pelo Fluminense diante do Grêmio, no dia 30 de junho (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

