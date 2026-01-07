Terans deixa Peñarol e volta ao Fluminense, que cobra salário do uruguaio

O Peñarol devolveu o meia David Terans ao Fluminense com um problema no tendão de Aquiles, e a situação abriu um impasse entre os clubes. O atleta tinha vínculo de empréstimo com os uruguaios até o fim de 2025, mas retornou ao Rio de Janeiro lesionado e sem condições imediatas de jogo.

continua após a publicidade

➡️ Agenda dos jogos do Fluminense no Carioca: data, horário, estádio e onde assistir

Diante do diagnóstico, o Fluminense notificou o Peñarol e cobrou que o clube arque com os salários do jogador durante todo o período de recuperação. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!. A diretoria tricolor entende que a responsabilidade financeira é dos uruguaios enquanto durar o tratamento, já que a lesão ocorreu durante o empréstimo. Até o momento, não houve resposta oficial do lado do Peñarol.

Já está definido que a recuperação de Terans será conduzida no Brasil. O meia passou por avaliação no departamento médico do Fluminense, que traçou um cronograma inicial de reabilitação. A previsão é de cerca de dois meses afastado, prazo pelo qual o clube carioca exige o pagamento integral dos vencimentos por parte do time uruguaio.

continua após a publicidade

A posição do Fluminense se baseia na legislação esportiva brasileira. Tanto a Lei Pelé quanto a Lei Geral do Esporte determinam que o clube detentor do atleta por empréstimo é responsável pelos custos do tratamento e pelos salários enquanto o vínculo estiver em vigor.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Terans no Fluminense

Contratado pelo Fluminense no início de 2024, por cerca de R$ 14 milhões, após passagem pelo Pachuca, do México, Terans chegou com expectativa elevada, especialmente pelo desempenho anterior no Athletico-PR. No entanto, não conseguiu se firmar. Em 2024, disputou 17 partidas, marcou um gol e deu uma assistência, encerrando a temporada como um dos jogadores mais questionados pela torcida.

continua após a publicidade