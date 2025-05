Decisão de Wilton Pereira Sampaio gera cena inusitada em Juventude x Fluminense

No Alfredo Jaconi, Juventude e Fluminense empataram em 1 a 1 na tarde deste domingo (18). Um dos lances que chamou atenção foi o retorno de Samuel Xavier ao gramado, após ser expulso. Internautas na web questionaram a decisão de Wilton Pereira Sampaio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Samuel Xavier levou o seu segundo cartão amarelo na partida e foi expulso de campo por Wilton Pereira Sampaio. O lance foi revisado pelo VAR e o árbitro apontou uma falta na origem do lance. Com isso, a expulsão do lateral do Fluminense foi cancelada. A decisão de Wilton gerou a cena inusitada de Samuel retornando ao gramado.

Wilton também foi criticado por conta de um lance que envolveu Kevin Serna com um jogador do Juventude. Serna ficou com um corte na canela, mostrado pela transmissão após o jogador ser substituído. O árbitro não parou o jogo no momento do lance.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Juventude segue na zona de rebaixamento, em 18º, com oito pontos. Já o Flu, cai para sétimo e pode ser ultrapassado por Atlético-MG e Botafogo, que ainda jogam na rodada. Os gols do jogo, válido pela 9ª rodada do Brasileirão, foram marcados no segundo tempo por Batalla e Hércules.

O que vem pela frente para o Fluminense?

O próximo compromisso do Fluminense é pela Copa do Brasil, na quarta-feira (21), contra a Aparecidense. O Tricolor viaja para Brasília um dia antes do confronto e joga por um empate para se classificar para as oitavas de final. Pelo Brasileirão, volta a campo no sábado (24), para o clássico contra o Vasco.

continua após a publicidade

Fora da Copa do Brasil, o Juventude terá a semana para Claudio Tencati trabalhar o elenco. A próxima partida da equipe será no dia 26 (segunda-feira), contra o Bragantino, em Bragança Paulista, pelo Brasileirão.



✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 1 X 1 FLUMINENSE

CAMPEONATO BRASILEIRO - 9ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 18 de maio, às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

🥅 Gols: Batalla (10'/2T) e Hércules (13'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Nonato (FLU); Wilker Ángel (JUV), Reginaldo (JUV), Fuentes (FLU), Gilberto (JUV), Alan Ruschel (JUV), Samuel Xavier (FLU)

🔴 Cartão vermelho: -

🚩 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)

🏁 VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

⚽ESCALAÇÕES



FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier (Ignacio), Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Martinelli (Paulo Baya), Hércules e Nonato (Isaque); Arias, Serna (Riquelme) e Everaldo (Renato Augusto).

JUVENTUDE (Técnico: Claudio Tencati)

Gustavo; Reginaldo (Ewerthon), Wilker Ángel, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caique (Rodrigo Sam), Jadson e Mandaca (Giovanny); Batalla, Taliari (Matheus Babi) e Gilberto (Nenê).