Titular do Fluminense renova contrato até 2027

Titular do Fluminense, o volante Martinelli renovou seu contrato com o Tricolor até dezembro de 2027. A prorrogação é tratada como protocolar, uma vez que estava prevista por metas impostas em seu último acordo com o clube. A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Na atual temporada, Martinelli é tratado como uma das peças de confiança do técnico Mano Menezes no Fluminense. Em 2025, o jovem de 23 anos participou de 10 jogos, sendo todos iniciando como titular, entre Campeonato Carioca e Copa do Brasil.

Nos últimos meses, Martinelli chegou a ser sondado pelo Al-Shabab, mas as negociações não avançaram e o volante permaneceu no Fluminense. Apesar das chegadas de Hércules e Otávio, o camisa oito consegue se manter entre os titulares e vem sendo um dos destaques no início do ano.

continua após a publicidade

Alçado ao profissional do Fluminense em 2020, Martinelli conquistou a Libertadores, a Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Cariocas com o Tricolor. Além disso, o volante é o atleta com mais jogos com a Armadura Tricolor na maior competição de clubes da América do Sul. No total, o atleta possui 240 partidas realizadas com o Time de Guerreiros.