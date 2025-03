Ferj divulga súmula de Fluminense x Flamengo e explica expulsão de Freytes

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou a súmula de Fluminense x Flamengo e explicou a expulsão de Juan Freytes. O árbitro Yuri Elino afirmou que o argentino acertou um golpe em Luiz Araújo em uma confusão generalizada ao fim do clássico em que o Rubro-Negro venceu o Tricolor por 2 a 1, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca.

- Expulsei o Sr. Juan Freytes por entrar no campo de jogo e se dirigir ao seu adversário, Sr. Luiz Araújo, de maneira hostil, com o dedo em riste no rosto do mesmo e golpear este atleta com seu antebraço na altura do pescoço - disse Yuri Elino sobre a confusão que acabou com a expulsão de Freytes, do Fluminense.

Na sequência, Yuri Elino afirmou que foi avisado sobre o fato por Daniel Parro, que era o 5º árbitro da final do Campeonato Carioca. Com isso, o responsável pela condução do jogo foi ao VAR e comunicou a expulsão do defensor do Fluminense ao zagueiro e capitão Thiago Silva, que retornou do vestiário para o campo para ser informado do cartão vermelho.

Com isso, Juan Freytes está fora do jogo de volta da final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo. A ausência do defensor ganhou ainda mais importância devido ao problema muscular do lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, uma vez que o argentino também pode atuar como um ala pelo lado canhoto.

No domingo (16), Flamengo e Fluminense se enfrentam pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Após a decisão, ambas as equipes aproveitarão a Data Fifa para treinar de olho na estreia do Brasileirão 2025.

