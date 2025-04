Ex-Fluminense, Odair está fora do Al-Raed há duas semanas, mas contrato segue ativo

O Al-Raed, clube da Arábia Saudita, anunciou nesta terça-feira (2) a saída do técnico Odair Hellmann, ex-Fluminense. Pelas redes sociais, o clube confirmou, pouco depois, a chegada do croata Krešimir Režić.

O Lance! apurou que Odair Hellmann já não comandava os treinos da equipe há pelo menos duas semanas. O treinador foi comunicado de que não seguiria no cargo, mas seu contrato ainda não foi rescindido e segue vigente com o Al-Raed.

Para oficializar a saída, o clube entrou em acordo com Odair Hellmann, que vinha de uma sequência ruim, com apenas uma vitória nos últimos dez jogos. A expectativa do treinador é que a situação seja resolvida nos próximos dias para evitar conflitos.

No Rio de Janeiro, o Fluminense continua sem treinador desde a saída de Mano Menezes. Até o momento, Odair Hellmann não foi contatado pela diretoria tricolor.

Odair Hellmann trabalhou no Fluminense (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)

Carreira de Odair Hellmann

A carreira de Odair Hellmann começou em 2018, quando assumiu o Internacional em seu retorno à elite do futebol brasileiro. Logo em sua primeira temporada, conquistou o terceiro lugar no Brasileirão, garantindo vaga direta na Copa Libertadores da América.

No Colorado, também comandou a equipe na final da Copa do Brasil de 2019. No ano seguinte, foi eleito o melhor técnico do Campeonato Carioca e conquistou a Taça Rio pelo Fluminense.

O passo seguinte em sua carreira foi a primeira experiência internacional, ao dirigir o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, por duas temporadas consecutivas. Antes de retornar ao Oriente Médio, Odair esteve no comando do Santos, no Brasil.