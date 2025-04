Thiago Silva, zagueiro e capitão do Fluminense, abordou a relação entre o elenco e Mano Menezes, ex-treinador do time, em entrevista ao SBT nesta terça-feira (1). A saída do comandante foi anunciada após a derrota do Fluminense por 2 a 0 contra o Fortaleza na estreia do Brasileirão. O jogo foi marcado por uma substituição precoce e uma discussão entre o técnico e o zagueiro. A entrevista ocorreu após a vitória do Fluminense sobre o Once Caldas por 1 a 0 na Colômbia, pela estreia da CONMEBOL Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Thiago Silva esclareceu que a relação entre Mano e o elenco não estava deteriorada, contrariando algumas especulações. Ele atribuiu a decisão de mudança na comissão técnica à diretoria do clube.

- Não estava (ruim a relação), a decisão de fazer a mudança foi do clube. Saem muitas coisas que na verdade tentam plantar coisas ruins. Nunca teve clima ruim aqui dentro, discussões acontecem dentro do futebol, faz parte na nossa profissão, não foi a primeira e nem vai ser a última - afirmou o capitão.

continua após a publicidade

Na mesma entrevista, Thiago Silva expressou respeito pelo ex-treinador, desejando-lhe sucesso em futuros empreendimentos.

➡️Vitória pela Sul-Americana marca fim de jejuns no Fluminense

- Já aconteceram muitas outras coisas que vocês não sabem, essa foi mais visível, vocês viram. Fica o respeito pelo nosso ex-comandante, que ele tenha sucesso, não foi nada pessoal nem dele para mim e nem de mim para ele. Agora é pensar daqui para frente para a gente ter um ano legal - completou.

Enquanto o Fluminense busca um novo técnico, com nomes como Renato Gaúcho, Dorival Júnior, Odair Hellmann e Fernando Diniz sendo considerados, o time será temporariamente comandado pelo auxiliar Marcão. O clube enfrentará uma série de compromissos importantes, incluindo jogos pelo Brasileirão contra o Red Bull Bragantino e o Santos, além de um confronto pela CONMEBOL Sul-Americana contra o GV San José, todos em abril.

continua após a publicidade