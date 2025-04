Annaysa, ex-Fluminense, estreia com gols pelo Alianza Lima na abertura da Liga Peruana

A atacante Annaysa, ex-Fluminense, começou sua trajetória no Alianza Lima com o pé direito. Em sua primeira partida oficial pelo clube, na estreia da equipe na Liga Peruana, a jogadora de 28 anos marcou dois dos 11 gols da vitória avassaladora do time.

Feliz com a atuação, Annaysa destacou a importância do triunfo e o bom desempenho coletivo:

- Primeiramente, estou muito feliz pela estreia com vitória e pelo desempenho da equipe. Isso nos dá confiança para atingir nossos objetivos. Sobre os gols, espero que seja apenas o começo de muitos com essa camisa - declarou Annaysa.

Apesar do placar elástico, a atacante reforçou que o foco do grupo está sempre nos três pontos:

- Claro que é sempre bom vencer com um placar elástico, mas nosso foco são sempre os três pontos, independentemente de ser 1 a 0 ou 11 a 0. Não nos apegamos ao placar. Agora, vamos corrigir o que for necessário, manter o foco e seguir para o próximo jogo em busca de mais três pontos - completou a atacante.

Após a goleada, a equipe peruana terá a data Fifa para se preparar ainda mais para o campeonato que acaba de começar. O próximo desafio do Alianza Lima será no dia 11 de abril, contra o Carlos A. Manucci.

Annaysa em ação pelo Alianza Lima (Foto: Fernando Mejia / Alianza Lima)

Annaysa começou a carreira pelo Francana, passou pelo Centro Olímpico, Sport, Patriotas (Colômbia), Osasco Audax, Benfica (Portugal), Flamengo, Ceará, Avaí-Kindermann e o Fluminense, seu último clube no Brasil. Pelo Tricolor, foram 37 partidas e sete gols marcados.