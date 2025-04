Vitória pela Sul-Americana marca fim de jejuns no Fluminense

A vitória do Fluminense sobre o Once Caldas valeu mais do que os três pontos conquistados na Sul-Americana. Coletivamente, encerra a sequência de quatro jogos sem vencer e, individualmente, marca o fim do jejum de quase um mês de Germán Cano, que voltou a balançar as redes.

O início de ano do Tricolor foi conturbado. Embora tenha chegado à final do Campeonato Carioca, não ofereceu resistência ao rival na decisão e ficou com o vice. Cerca de dez dias depois, após a estreia com derrota no Brasileirão e um desempenho aquém do esperado, o então treinador Mano Menzes foi demitido, deixando o time nas mãos de Marcão.

Todos esses elementos, mais as longas viagens enfrentadas pelo elenco tricolor, criaram um cenário de maiores dificuldades antes do jogo na Colômbia. Contudo, apesar disso, a equipe venceu o Once Caldas com gol de Germán Cano e leva na bagagem para o Rio de Janeiro mais tranquilidade para a chegada do próximo treinador.

A última partida vencida pelo Fluminense havia sido contra o Caxias, em 5/03, pela Copa do Brasil. Coincidentemente, foi também a última vez que o atacante argentino balançou as redes. Na ocasião, o time venceu por 2 a 1, com dois gols do camisa 14. Desde então, foram dois empates e duas derrotas - 0 a 0 contra o Volta Redonda e Flamengo, e as derrotas por 2 a 1 para o Rubro-Negro e 2 a 0 para o Fortaleza.

Próximos jogos

A intenção da diretoria tricolor é apresentar o novo treinador preferencialmente nesta semana, mas até a segunda rodada da Sul-Americana, no dia 10 de abril, contra o GV San José. Antes disso, o Fluminense joga no Maracanã, contra o Bragantino, neste domingo (6), e terá a oportunidade de embalar uma sequência de vitórias próximo de sua torcida.