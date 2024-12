O Fluminense entra em campo nesta quinta-feira (5), contra o Cuiabá, no Maracanã, pelo Brasileirão. A partida é válida pela 37ª rodada do campeonato e decisiva para o Tricolor na luta contra o rebaixamento. A reportagem do Lance! conversou com Renato Chaves, ex-Fluminense, sobre o assunto.

O zagueiro atuou no Fluminense entre os anos de 2016 e 2018 e fez parte, em 2017, de um elenco que lutou contra o rebaixamento até poucas rodadas para o fim do Brasileirão. Em 2018, ano em que o clube teve um dos momentos mais críticos em relação à queda, Renato já tinha saído. Questionado sobre qual seria a receita para o time espaçar, o zagueiro foi direto:

- Pensamento positivo sempre, e o Fluminense vai permanecer na série A.

Renato Chaves ressaltou também a importância da torcida em momentos como esse, na luta do Fluminense para fugir da zona de rebaixamento. Vale lembrar que, para o duelo contra o Cuiabá, o Tricolor já vendeu mais de 50 mil ingressos, e promete arquibancadas lotadas. Além disso, o jogador revelou o carinho que tem pelo clube e pelos torcedores.

- Agora é hora do verdadeiro torcedor do Fluminense ir ao estádio, futebol é isso! Num ano você é campeão da Libertadores, no outro ano você esta brigando para ficar no Brasileiro. Eu acredito no Fluminense, e minha torcida está com o Fluminense, independentemente da situação. Eu acho que eu torço mais para o Fluminense quando ele está passando por situações ruins, porque é nessa hora que eles mais precisam - disse, completando:

- Minha passagem no Fluminense foi marcante para mim, pois foi o clube onde fiz grandes amigos, semana passada mesmo eu estava falando com um funcionário do Fluminense.

Renato Chaves fez 73 jogos com a camisa do Fluminense. Ao todo, foram sete gols, número elevado para um zagueiro. O jogador ficou na memória da torcida principalmente pelos dois gols marcados contra o Flamengo, em partida pela Copa Sul-Americana.

