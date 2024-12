Com últimas rodadas decisivas para o Fluminense, os torcedores acompanharam, e torceram, a vitória do Flamengo sobre o Criciúma pela 37ª rodada do Brasileirão. Após o primeiro gol rubro-negro, um tricolor foi flagrado comemorando feito de Varela, ainda no primeiro tempo. O registro da comemoração pelo tropeço do Tigre foi compartilhada no X (antigo Twitter) e viralizou.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Fluminense dá receita para clube fugir do rebaixamento no Brasileirão

Veja o vídeo do torcedor do Fluminense

No registro, o gol de Varela pelo Flamengo, ainda no primeiro tempo, sobre o Criciúma é seguido do grito de "Vambora!" e da comemoração do torcedor do Fluminense. Após a suposta indignação do amigo, o tricolor pede para que o vídeo seja parado.

Situação do Fluminense no Brasileirão

O Criciúma começou a rodada na 17ª posição, com 38 pontos, com o Fluminense logo acima, com 40. Como o Flamengo venceu, o Tigre não somou nenhum ponto e a tabela do Brasileirão não sofreu alterações.

continua após a publicidade

Nesta quinta-feira (5), pela vitória do Flamengo, o Fluminense terá a oportunidade de abrir vantagem da zona de rebaixamento, caso vença o Cuiabá em sua última partida no Maracanã. Para avançar na tabela, no entanto, o Tricolor depende do resultado da partida entre Athletico-PR e Bragantino.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas