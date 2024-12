Campeão da Libertadores de 2024, o Botafogo conta com algumas peças-chave no elenco que já atuaram no Fluminense, além de terem sido formadas em Xerém, o centro de treinamento da base tricolor. Após uma página alvinegra relembrar a suposta "evolução" destes jogadores, Pedro Certezas respondeu agradecendo ao Time das Laranjeiras pela relevação dos craques.

continua após a publicidade

➡️ Intercontinental x Mundial: como a Fifa vai lidar com as competições?

- Gosto muito do meu satélite! Continuem revelando! Obrigada, Xerém - escreveu o influenciador alvinegro.

A publicação foi feita pelo "Espaço Glorioso", conta dedicada ao Botafogo, e mostrava quatro jogadores quando jovens com a camisa do Fluminense. As fotos seguintes de Matheus Martins, Carlos Eduardo, Marlon Freitas e Luiz Henrique são após a conquista da Libertadores, no último sábado (30), levantando a taça.

Entre os quatro, três dos atletas alvinegros foram revelados nas categorias de base do Fluminense, com grandes atuações como Moleques de Xerém. O meia Eduardo foi o único que não esteve em Xerém com o Tricolor, mas quem atuou no clube ainda jovem, com apenas 19 anos.

continua após a publicidade

Próximo jogo do Botafogo e chances no Brasileirão

O Botafogo encara o São Paulo no próximo domingo (8), no Nilton Santos, em jogo que decidirá o campeão brasileiro de 2024. Para o Glorioso, um empate é suficiente para levantar a taça. Já o Palmeiras, encara o Fluminense, que luta contra o rebaixamento, no Allianz Parque. A bola, para ambas as partidas, rola a partir das 16h (de Brasília).

Com a vitória sobre o Colorado, o Alvinegro chegou aos 76 pontos. No entanto, o vice-líder segue na cola, com três pontos de diferença que podem ser tirados na rodada final. O primeiro critério de desempate do Campeonato Brasileirão é o número de vitórias, e é apenas esse quesito que pode tirar o título do Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Isso porque, se o Palmeiras vencer o Fluminense e o Botafogo perder para o São Paulo, as equipes empatarão em número de pontos, mas o clube paulista terá uma vitória a mais. Se qualquer outro resultado acontecer no domingo, o Glorioso poderá soltar o grito de campeão junto à sua torcida.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo