O Fluminense ganhou recentemente o apelido de "Time de Guerreiros", por conta de sua campanha no Brasileirão de 2009. A nova alcunha que o Tricolor ganhou no final da década de 2000, inclusive fez com que o clube ganhasse um novo mascote em 2016. Quer saber o motivo do Fluminense ser chamado de "Time de Guerreiros"? O Lance! te conta.

O Fluminense se salvou do rebaixamento da Série A na última rodada e ganhou o apelido de "Time de Guerreiros" (Foto: Felipe Gabriel / LANCEPRESS!)

O Brasileirão de 2009

A situação do Tricolor das Laranjeiras na competição nacional de 2009 não era nada positiva, o time carioca estava na zona do rebaixamento após 31 rodadas. As probabilidades também não ajudavam o clube, que mostravam 99% de chances do Fluminense ser rebaixado para a segunda divisão do Brasileirão.

O elenco do Tricolor contava com grandes nomes que passaram pelo clube, como o goleiro Fernando Henrique, o zagueiro Gum, Thiago Neves, Darío Conca e Fred. Outros jogadores como Fábio Santos, Kieza e Mariano também faziam parte do plantel.

A permanência do Fluminense na Série A culminou no título brasileiro em 2010 (Foto: Divulgação / Fluminense)

A origem do apelido "Time de Guerreiros"

O apelido "Time de Guerreiros" surgiu no final do Brasileirão de 2009. Até a 31 rodada, a equipe estava no Z4 da competição, mas a partir do jogo seguinte, o elenco do Tricolor das Laranjeiras conquistou uma arrancada histórica, para ficar na 16ª posição ao final da 38ª rodada, apenas um ponto a frente do Coritiba, o primeiro clube que foi rebaixado para a Série B do Brasileirão de 2010.

O Fluminense conseguiu vencer seis jogos seguidos, da 32ª a 37ª rodada, contra Atlético-MG, Cruzeiro, Palmeiras, Athletico-PR, Sport e Vitória, respectivamente. Além disso, no último confronto daquela temporada, o time carioca empatou com o Coritiba em 1 a 1 para se salvar do rebaixamento. Além disso, aquele elenco também ficou marcado por iniciar o rumo ao título do Campeonato Brasileiro de 2010.

Depois de todos estes feitos, o Fluminense acabou apelidado por "Time de Guerreiros", justamente por sua arrancada histórica para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão de 2009.