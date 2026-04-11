Felipe Melo dispara sobre a decisão de adiamento do Fla-Flu: 'Indefensável'

Felipe Melo, ídolo do Fluminense, criticou a postura do Tricolor de aceitar o adiamento do clássico após o pedido do Flamengo. O ex-jogador questionou se a "generosidade" seria a mesma caso o clube das Laranjeiras tivesse feito a mesma solicitação ao Rubro-Negro.

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— Para mim, assim como para 100% dos torcedores, errou. É óbvio! Eu não vou defender o indefensável — afirmou.

Felipe Melo destacou que a maioria dos torcedores do Fluminense ficou insatisfeita com a decisão e disse compartilhar do mesmo sentimento. Além disso, levantou dúvidas sobre a reciprocidade da atitude.

— Foi bom para o Flamengo. A pergunta é: será que se fosse para o Flamengo eles fariam a mesma coisa? Seriam gentis assim? — questionou.

Apesar das críticas, o ex-jogador reconheceu que o clube pode ter tido motivos internos para aceitar o pedido, embora não tenha tido acesso às justificativas.

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— O Fluminense deve ter os seus argumentos, mas eu não escutei nenhum deles — completou.

Felipe Melo também ressaltou o impacto da decisão para os torcedores, apontando prejuízos para quem já havia se programado para acompanhar o clássico.

Felipe Melo criticou a decisão da diretoria do Fluminense em suas redes sociais. (Foto: Reprodução)

— Tem torcedor que comprou ingresso, que ia viajar de longe. Em respeito a eles, eu não aceitaria — disse.

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Outro ponto levantado foi a diferença financeira entre os clubes. O ex-volante citou o poder econômico do Flamengo para questionar a necessidade do adiamento.

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— Você está falando do Flamengo, um clube bilionário, com elenco recheado. Vai reclamar por um dia?— disparou.

Por fim, Felipe Melo reforçou que, em sua visão, a decisão do Fluminense foi uma gentileza que não seria retribuída da mesma forma.

— Eu achei que foi gentileza da parte do Fluminense, que eu não faria. Mas eles fizeram — concluiu.

Fluminense aceitou pedido de adiamento

O Fluminense divulgou nota corroborando a decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desta quinta-feira (9) em adiar o clássico contra o Flamengo, válido pela 11ª rodada do Brasileirão. A entidade aceitou o pedido do Rubro-Negro, que teve problemas de logística ao retornar do Peru para o Rio de Janeiro, e remarcou a partida para o domingo (12), às 18h. Antes, o duelo seria disputado no sábado (11), às 18h30.

Conforme o comunicado emitido pelo Tricolor, o clube foi consultado e concordou com a mudança, considerando benéfico o adiamento por conta do maior tempo de preparação para a partida. Confira abaixo a nota na íntegra:

"Em razão do atraso no voo do Flamengo, o Fluminense foi consultado sobre a mudança do jogo de sábado para domingo.

Ao ponderar o tempo de descanso e o planejamento das próximas rodadas, o Fluminense concordou com o pedido, pois a delegação embarcou à 1h40 da madrugada na Venezuela e chegou ao Rio às 10h da manhã de quarta, e teria dois dias de treino para o Fla x Flu.

Com a alteração, o Fluminense terá três dias de preparação, e o próximo jogo, pela Copa Libertadores, ocorrerá no Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira."

O Flamengo retornou ao Brasil após a vitória por 2 a 0 sobre o Cusco FC, na estreia na Libertadores. A viagem incluiu saída de Cusco, conexão em Arequipa e voo ao Rio de Janeiro, que sofreu atraso por ajuste na malha aérea. A delegação, que inicialmente chegaria nesta tarde, desembarcou apenas na noite de quinta-feira (9), após um dia inteiro de deslocamento.

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