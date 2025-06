Escalações Internacional x Fluminense: Renato faz mudanças no time titular

O Fluminense está escalado para enfrentar o Internacional pela 11ª rodada do Brasileirão. Com mudança em dois setores, Renato promoveu o retorno de Renê, Samuel Xavier e Nonato ao time titular. A bola rola neste domingo (1), às 20h30, no Beira Rio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Escalação do Fluminense

Para o confronto, Renato terá Keno e Samuel Xavier de novo à disposição. A última vez que o atacante entrou em campo foi no dia 14 de maio, contra o Unión Española, pela Sul-Americana, quando marcou um dos gols da vitória por 2 a 0. Ele foi poupado nos quatro jogos seguintes por controle de carga. O lateral, por sua vez, não joga desde o dia 21, quando saiu do jogo contra a Aparecidense, pela Copa do Brasil, com dores na coxa.

Para escalar o time, o treinador fez mudanças na lateral e no meio de campo: na esquerda, Renê será titular no lugar de Fuentes e, na direita, Samuel é o titular, enquanto, no meio, Thiago Santos e Nonato começam jogando, nos lugares de Hércules e Ganso. Hércules e Keno foram relacionados, mas foram poupado e não estão no banco de reservas.

continua após a publicidade

Assim, a escalação do Fluminense contra o Internacional será: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Thiago Santos, Martinelli e Nonato; Jhon Arias, Kevin Serna e Everaldo.

Nonato é titular na partida contra o Internacional (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Escalação do Internacional

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Do lado do Internacional, Roger Machado definiu a escalação com: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho e Ramon; Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Vitinho e Borré.

continua após a publicidade

➡️ Escalações Internacional x Fluminense: Roger Machado vai de força máxima

Onde assistir Internacional x Fluminense

📍 Local: Beira Rio, Porto Alegre-RS

👁️ Onde assistir: Sportv e Premiere (pay-per-view)

🏁 Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR); Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)