Ex-Fluminense comemora título da Copa do Azerbaijão sobre o Qarabag

A final da Copa do Azerbaijão foi decidida neste sábado (31) entre Qarabag, maior vencedor do país, e o Sabah, fundado em 2015. E quem comemorou ao apito final foram os torcedores do clube de apenas oito anos de vida, que presenciaram a primeira conquista de sua história. Uma vitória por 3 a 2, decidida na prorrogação, que leva o troféu para a cidade de Baku. Além disso, o resultado garantiu ao clube a participação inédita na próxima edição da Europa League. E uma das peças-chave da equipe é o brasileiro Nogueira, zagueiro ex-Fluminense, que chegou ao clube nesta temporada.

O jogo que fechou a temporada do Azerbaijão colocou frente a frente duas equipes que vinham em ótimo momento. O Qarabag, atual campeão da liga e da Copa, somava nove jogos sem perder. Já o Sabah embalava uma sequência de sete jogos de invencibilidade. E a partida entregou tudo o que prometia. O Sabah abriu o placar aos 36, de pênalti, com o artilheiro Safranko. Kady e Irazabal, contra, viraram o placar para o Qarabag. No último lance da segunda etapa, Parris empatou o jogo. Cada equipe ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti no tempo regulamentar. E nos minutos finais da prorrogação, Mutallimov fez o gol que garantiu o primeiro título da história de oito anos do Sabah.

Único brasileiro do elenco, o zagueiro Nogueira foi um dos principais nomes da equipe em sua primeira temporada pelo Sabah. Ele falou sobre a emoção de conquistar o título em seu primeiro ano no Azerbaijão e a atmosfera que tomou conta do clube após vencer o grande campeão e favorito na final.

Nogueira, ex-Fluminense, comemora título que deu vaga inédita na Europa League (Foto: Divulgação/Sabah)

— Sem palavras para descrever tudo o que estou sentido com essa conquista. Quando recebi o convite do Sabah, sabia das pretensões do clube, da organização, de tudo que as pessoas que trabalham no dia a dia almejavam, e esse título é a coroação de tudo isso. A gente trabalhou muito para chegar nesse momento com muita confiança e foco em fazer o nosso trabalho — disse Nogueira.

— Sabíamos que seria um jogo difícil, contra o Qarabag, multicampeão aqui no país, mas, ao mesmo tempo, a gente confiava que poderia alcançar o objetivo. Saímos na frente, tomamos a virada, mas mantivemos o foco e soubemos jogar o jogo até buscar o resultado. O Sabah é um clube novo, de oito anos de vida, e poder fazer parte desse momento histórico é sensacional. Já marcamos nossos nomes na história do clube. Agora disputaremos a Europa League pela primeira vez, e vamos desfrutar disso tudo — seguiu.

