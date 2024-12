Entenda o cenário que pode livrar o Fluminense do rebaixamento na próxima rodada

Com o empate diante do Athletico-PR, o Fluminense tem a chance de se livrar matematicamente do rebaixamento na próxima rodada do Brasileirão. Atualmente, o Tricolor ocupa a 16ª colocação e tem dois pontos de vantagem para Criciúma e Bragantino, que estão no Z-4.

Na quinta-feira (5), a equipe comandada por Mano Menezes recebe o Cuiabá com a oportunidade de alcançar os 43 pontos. Com um triunfo sobre o Dourado, o Time de Guerreiros precisaria dos tropeços de Criciúma e Bragantino para confirmar sua presença na Série A em 2025.

Caso o Fluminense vença sua partida, e Criciúma e Bragantino empatem seus próximos confrontos contra Flamengo e Athletico-PR, respectivamente, o Tricolor abriria quatro pontos de vantagem. Restando apenas uma rodada, o Tigre e o Massa Bruta não conseguiriam alcançar o clube carioca na classificação.

No entanto, o Time de Guerreiros precisará quebrar algumas marcas negativas na temporada. Sem vencer há seis partidas na competição, a equipe de Mano Menezes precisará dar a volta por cima para conquistar os três pontos diante do Cuiabá.

Além disso, o Fluminense precisa elevar o seu desempenho como mandante, pois é o 6ª pior clube atuando em casa no Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem mais empates do que vitórias com mando de campo, mas somar um ponto não será suficiente para livrar o time do rebaixamento de forma matemática.

Técnico do Fluminense, Mano Menezes faz sinal positivo durante jogo contra o Athletico-PR (Foto: Robson Mafra/AGIF)

Probabilidade de rebaixamento do Fluminense

Segundo o matemático Tristão García, o Fluminense reduziu sua chance de ser rebaixado para 28% restando duas rodadas para o fim do Brasileirão. Por outro lado, Criciúma e Bragantino possuem 82% de caírem para a Série B.

Além das três equipes, Juventude, Athletico-PR e Atlético-MG possuem chances baixíssimas de serem rebaixados. Galo e Furacão precisam apenas de um empate nas duas próximas rodadas para escaparem matematicamente da Série B.