O Fluminense fez o dever de casa e venceu o Unión Española pela Sul-Americana, no Maracanã, garantindo ao menos o segundo lugar do grupo F. Líder provisório, o Tricolor agora aguarda o resultado de Once Caldas x GV San José para fazer as contas para a última rodada.

Com gols de Keno e Samuel Xavier, o Flu se firmou como melhor brasileiro na competição e assumiu a ponta da tabela até o jogo entre colombianos e bolivianos. As equipes jogam pela quinta rodada nesta quinta-feira (15), às 23h de Brasília.

Os cenários do Fluminense na Sul-Americana

Jhon Arias em ação pelo Fluminense diante do Unión Española (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.)

A disputa pela classificação no grupo F se resume ao Fluminense e ao Once Caldas, que se enfrentam no dia 29 de maio, no Maracanã. O Tricolor está em primeiro lugar com dez pontos conquistados em três vitórias e um empate. Em segundo, vem "El Blanco", com nove, sendo três triunfos.

Se a equipe colombiana vencer o GV San José, vai a 12 pontos e leva a decisão da vaga direta para a última rodada. Neste cenário, o Flu precisaria derrotar o Once Caldas para conquistar a liderança e ir direto para as oitavas de final.

Por outro lado, em caso de empate dos "Blancos" na quinta-feira, os comandados de Renato Gaúcho seguem na ponta da tabela. Isso porque, graças à goleada por 5 a 0 sobre o GV San José no Maracanã, a equipe tem um saldo de gols superior (7 x 3). Nesse caso, o Flu poderia jogar por um empate no jogo derradeiro.

O time que passar em primeiro, avança direto para as oitavas de final. Já o segundo colocado, disputa um mata-mata contra as equipes que ficaram em terceiro na fase de grupos da Libertadores. Atualmente, estas equipes são: Botafogo, Independiente Del Valle, Flamengo, Alianza Lima, Bucaramanga, Internacional, Sporting Cristal e Bulo Bulo. Vale destacar que a rodada ainda não terminou, tendo jogos pendentes para a quinta-feira (15).

