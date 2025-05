Fluminense atualiza lesão de Canobbio, que passará por cirurgia

O Fluminense atualizou a condição física de Agustín Canobbio, encaminhado ao hospital por conta de lesão sofrida no duelo com o Unión Española nesta quarta-feira (14), no Maracanã, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O atacante fraturou osso da face e passará por cirurgia.

— O atacante Canobbio sofreu uma fratura no osso zigomático, no lado esquerdo da face, e será submetido a uma cirurgia bocomaxilofacial — informou o Tricolor.

O uruguaio deixar o campo logo aos oito minutos do primeiro tempo, três minutos após choque com o goleiro adversário Franco Torgnascioli. Ele foi substituído por Keno, que acabou marcando o gol que abriu o placar para o Flu na vitória por 2 a 0.

Canobbio ficou por alguns minutos no banco de reservas e foi rapidamente avaliado pelo médico do Fluminense antes de descer para o vestiário. Na sequência, o jogador foi levado a um hospital na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para realização de exames.

Renato Augusto teve lesão similar

Companheiro de Canobbio no Tricolor, Renato Augusto sofreu afundamento da face há 17 anos, quando atuava pelo rival Flamengo. O meia passou por cirurgia e teve parte dos ossos do lado direito da face reconstituídos, com três placas de titânio e 11 parafusos utilizados. Já em 2013, pelo Corinthians, o veterano precisou passar por novo procedimento e atuar com máscara de proteção.

