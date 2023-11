A Conmebol convocou uma reunião com representantes do Fluminense, Boca Juniors, CBF e AFA para debater a segurança em relação a final da Libertadores. O encontro, marcado para 11h30 desta sexta-feira (3) na Barra da Tijuca, é para assegurar que a briga generalizada ocorrida em Copacabana entre torcedores brasileiros e argentinos, não se repita. A entidade espera contar com o apoio de ambas as partes pelo fim das confusões. A informação foi publicada inicialmente pelo GE.