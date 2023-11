- Se disfarçam por trás da camisa do Fluminense para cometerem crimes. Não têm vergonha. Viajei do México com minha família para viver uma festa. Me roubaram passaportes, carteira, chaves do carro, dinheiro, tudo. Me bateram. Não pude me defender. O que mais me dói é que não pude defender minha família. Isso não é futebol. Futebol não é crime. Futebol é festa. Peço ajuda para recuperar meus documentos. O dinheiro não me importa. Tenho que viajar ao México no domingo.