Dona Nizete representa a essência do torcedor Tricolor. No auge dos seus 81 anos, a torcedora exala disposição para apoiar o Fluminense, principalmente na campanha do time nessa Libertadores. Em entrevista ao Lance!, a Vovó Tricolor - como ficou conhecida - comentou sobre sua relação com o time do coração, seu ídolo no clube, além da expectativa para a decisão no dia 4 de novembro.