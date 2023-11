O volante André, do Fluminense, concedeu entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (3), no CT Carlos Castilho, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na véspera da final da Copa Libertadores 2023, contra o Boca Juniors. Confira no vídeo abaixo a íntegra do bate-papo com o jogador do Tricolor.