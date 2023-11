O convite partiu da direção da Conmebol e foi aceito pela alta cúpula do futebol mundial, que estará acompanhada do mandatário da CBF, Ednaldo Rodrigues. Todos os chefes das entidades estarão reunidos nesta sexta-feira (3) para participarem do Congresso extraordinário da confederação Sul-Americana, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.



+ Em entrevista, André diz que final da Libertadores é ‘O jogo mais importante da história’ do Fluminense