Anunciado pelo Pachuca, do México, John Kennedy escreveu uma despedida para o Fluminense em suas redes sociais. O atleta lembrou de sua trajetória no clube desde Xerém até a equipe profissional.

Na mensagem, o centroavante não se despediu do Tricolor e afirmou que espera retornar um dia para seguir escrevendo sua história. O jogador agradeceu ao clube e celebrou a conquista da Libertadores de 2023.

- Obrigado, Fluminense e sua torcida apaixonada! Obrigado por ser meu lar e me acolher por tantos anos desde a minha chegada! Queria, antes de mais nada, fazer um agradecimento especial a Xerém. E a cada funcionário que está lá e faz do Fluminense ainda mais gigante todos os dias! Se hoje cheguei aqui, devo muito a tudo que vivenciei e aprendi lá! Obrigado, diretoria, atletas e funcionários da equipe profissional! Juntos vivemos muitas lutas e conseguimos, com muita dedicação, corrigir a injustiça de 2008 e marcar nosso nome na história do clube! Está na hora de viver novos desafios, e vou seguir em frente com a consciência tranquila de que entreguei meu máximo pelo clube! Sempre lembrarei com carinho dos clássicos e dos títulos da base até a conquista da Libertadores de 2023! Mas isso não é um adeus, pois o Fluminense sempre será minha casa! Por isso digo até logo. Sempre serei um Moleque de Xerém. Saudações Tricolores.

Em 2025, John Kennedy atuará na condição de empréstimo por um ano pelo Pachuca, que tem a opção de compra definitiva do jogador ao fim da temporada. O atleta disputará o Mundial de Clubes com a equipe mexicana.