O Fluminense confirmou na tarde desta sexta-feira (27) a chegada do atacante Paulo Baya, que estava atuando pelo Goiás e pertence ao Primavera-SP. O jogador de 25 anos se junta ao time carioca por empréstimo, com uma opção de compra, até o fim de 2025. A oficialização da transferência no CT Carlos Castilho, onde Baya assinou seu contrato e iniciou oficialmente sua trajetória no clube. Na última temporada, Baya marcou 19 gols e realizou seis assistências em 52 jogos.

Paulo Baya mostrou satisfação com a nova fase de sua carreira:

- Estou muito feliz e motivado com esse novo desafio. Sei do tamanho e da história que tem o Fluminense para o futebol nacional e internacional. Estou muito contente em vestir essa camisa e representar esse grande clube. Espero ser muito feliz aqui - declarou.

Carreira de Paulo Baya

Com início no Cascavel, Baya acumula experiências em diversos clubes, como Ponte Preta, Avaí e Busque, além de uma passagem pelo Ventforet Kofu, no Japão. Em 2023, destacou-se na Série B do Campeonato Brasileiro com oito gols e foi o vice-artilheiro do Campeonato Goiano, marcando dez vezes em 13 partidas.

