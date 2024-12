Conheça Hércules, primeira contratação do Fluminense para 2025

O Fluminense anunciou na noite desta sexta-feira (20) que acertou a contratação do meia Hércules, do Fortaleza. O atleta assinará contrato de cinco anos com o Tricolor. O jovem de 24 anos é o primeiro reforço do clube carioca para 2025.

Em comunicado nas redes sociais, o Fluminense informou que comprou 70% dos direitos econômicos de Hércules por R$ 29 milhões. O negócio faz com o que jogador seja a maior venda da história do Fortaleza e do futebol cearense, superando a do atacante Moisés para o Cruz Azul, do México, em 2023, por R$ 24,5 milhões.

Quem é Hércules?

Nascido em Jaicós, no Piauí, Hércules teve passagens por São Bernardo, Tiradentes e Atlético Cearense nas categorias de base. Em 2022, o meia chegou ao Fortaleza ao Atlético Cearense R$ 250 mil para compor o elenco da equipe sub-23, após bom desempenho no ano anterior. Em pouco tempo, o técnico Juan Pablo Vojvoda chamou o jogador para participar do time profissional. Meio-campista de 1,78m, Hércules é caracterizado pela seu potencial físico de estar presente em diversas partes do campo, além de ser considerado um bom finalizador de média e longa distância.

Na última temporada, Hércules participou de 32 jogos do Brasileirão pelo Fortaleza. Na competição, o atleta marcou quatro gols e contribuiu com uma assistência, além de ter ajudado sua equipe a alcançar uma vaga na Libertadores. Ao todo, Hércules disputou 136 jogos pelo Leão do Pici, com 19 gols e 5 assistências.

Números de Hércules no Fortaleza

🥅 136 jogos ⚽ 19 gols 🦶 5 assistências 🏆 Bicampeão do Campeonato Cearense, Bicampeão da Copa do Nordeste, classificação para a Libertadores em 2022 e 2024 🥈 Vice-Campeão da Sul-Americana

Hércules se encaixa no novo perfil de contratações do Fluminense, que busca rejuvenescer o elenco para os próximos anos. O meia chega para disputar uma vaga na equipe titular com Martinelli e ser uma opção para Mano Menezes em caso de mudança de esquema.

