Fluminense e Fortaleza concretizam negociação de mais um jogador

O Fortaleza anunciou, neste sábado (21), a contratação de Diogo Barbosa, que estava no Fluminense. O jogador assinou contrato até o fim de 2026, podendo renovar por mais um ano. A transação não teve custos adicionais.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense recebe resposta do Tottenham por Richarlison

Diogo chegou ao Fluminense em 2023 e deixa o clube com uma Libertadores e uma Recopa no currículo pelo clube carioca. Assim como boa parte do elenco, em 2024, o lateral foi criticado pela torcida, que se dividia quando o assunto era a renovação de contrato do jogador.

Negociação com o Fluminense

Aos 32 anos, o camisa seis buscava um vínculo que lhe desse mais segurança na carreira, principalmente com relação a questão do tempo de contrato. Mesmo com uma mudança drástica do Rio de Janeiro para o Ceará, o atleta viu com bons olhos a chance de disputar a Libertadores novamente.

continua após a publicidade

O jogador já tinha a negociação praticamente confirmada por Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, nesta segunda-feira (16).

- O Diogo Barbosa era um jogador que tínhamos interesse, mas surgiu uma proposta do Fortaleza muito vantajosa e com prazo de contrato muito maior e condições financeiras melhores. Ainda não concretizou, mas ele está em negociações. Marcelo Paz me ligou, me pediu autorização pra negociar com o atleta. Consultei a comissão técnica, que autorizou. Diogo Barbosa não deve ficar conosco e deve ir para o Fortaleza. Acontecerão outras saídas, mas falar de nomes não é necessário - disse Mário, em coletiva.

"Mais um reforço chegando no Laion! 👊🦁

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa está #FechadoComOLeão até dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano. O atleta chega ao Leão do Pici sem custos.

continua após a publicidade

Multicampeão com as conquistas do Brasileirão, Duas Copas do Brasil e Libertadores, Diogo traz muita experiência na carreira. Nas últimas temporadas, defendeu o Fluminense, onde conquistou a Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Em 2024, atuou em 41 partidas.

Lateral ofensivo com muita intensidade e de qualidade técnica no cruzamento, Diogo Barbosa também atuou em outros grandes clubes do futebol brasileiro e que teve grande destaque, como Cruzeiro-MG, Palmeiras-SP, Vasco- RJ e Grêmio-RS."

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense