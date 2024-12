O Fluminense busca corrigir a escassez de gols demonstrada em 2024 com contratações que virem essa página para a próxima temporada. Nesse sentido, o clube busca a contratação de Richarlison, fez uma consulta por Tiquinho Soares e realizou uma proposta por Zé Rafael.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

No entanto, o perfil dos atletas de meia e ataque do Tricolor no mercado não vivem uma fase artilheira em suas carreiras. O Time de Guerreiros teve o 3º pior ataque do Brasileirão e a falta de efetividade foi um ponto cujo Mano Menezes bateu na tecla em diversas coletivas.

O Lance! apresenta um panorama das últimas temporadas dos três atletas que estão na mira do Fluminense para 2025. Nenhum dos nomes foi fechado, e o clube segue monitorando a janela de transferências visando tornar o elenco mais forte.

continua após a publicidade

Como está Richarlison?

Desejo do Fluminense, Richarlison está longe de viver sua melhor temporada com a camisa do Tottenham e até mesmo na Inglaterra. O centroavante se recupera de sua segunda lesão muscular em 24/25 e marcou apenas um gol em sete partidas disputadas.

Em seu primeiro ano com os Spurs, o jogador da Seleção Brasileira decepcionou e não fez valer o investimento, tendo balançado as redes apenas quatro vezes. No entanto, o atacante despontou na última temporada com 11 gols anotados na Premier League.

continua após a publicidade

No total, Richarlison tem 76 partidas feitas com a camisa do Tottenham, tendo marcado apenas 16 gols Por conta das lesões, o atleta também não foi convocado pela Seleção Brasileira nas últimas ocasiões, tendo feito seu último jogo com a Amarelinha em outubro de 2023.

Como está Tiquinho Soares?

Destaque do Botafogo no início de 2023, Tiquinho Soares caiu drasticamente de produção desde o segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. De agosto de 2023 até o fim de 2024, o centroavante marcou apenas 14 gols somando todas as competições.

Em comparação com Germán Cano na última temporada, o centroavante balançou as redes nove vezes, enquanto o argentino anotou sete gols. Além disso, o atacante do Alvinegro possui 33 anos e não contribui na missão de rejuvenescer o elenco, como é um dos desejos do Fluminense.

Tiquinho Soares jogador do Botafogo lamenta durante partida contra o Cruzeiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

E o Zé Rafael?

Embora a negociação tenha esfriado, principalmente após a contratação de Hércules, Zé Rafael também vive um longo jejum de gols. O meia não balançou as redes em 2024 pelo Palmeiras e não marca desde o dia 26 de novembro de 2023.