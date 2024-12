Caio Henrique, de 27 anos, é alvo do Barcelona na próxima janela de transferências, segundo o jornal As, da Espanha. O acordo seria por empréstimo com opção de compra ao término da temporada 2024/25.

continua após a publicidade

➡️ De saída do Everton, Dele Alli indica transferência para novo clube

Alejandro Balde, de 21 anos, e Gerard Martín, de 22 anos, são as opções atuais para lateral-esquerda do Barcelona. Assim, Caio Henrique chegaria para disputar posição com dois jovens da base do clube.

Segundo o "Mundo Deportivo", Caio Henrique é o principal alvo da janela de transferências de inverno do Barcelona. Com opção de compra, o formato da contratação seria por empréstimo até o final da temporada 2024/25.

continua após a publicidade

Na temporada atual, Caio Henrique estaria insatisfeito no Monaco por ter perdido espaço no comando do técnico Adi Hütter. Deco, diretor do Barcelona, já está em contato com o staff do brasileiro. N Champions League, ele saiu do banco no segundo tempo na vitória do Monaco por 2 a 1 sobre a equipe espanhola na 1ª rodada da Champions League.

Quem é Caio Henrique?

Revelado pelo Santos, Caio Henrique se transferiu para o Atlético de Madrid em 2016, para atuar na base do clube. Pelo clube espanhol, o lateral-esquerdo foi emprestado ao Paraná, em 2018, para a disputa do Brasileirão Séria A. Mesmo com o rebaixamento, ele foi um dos destaques da posição naquela edição da liga. Assim, ele foi emprestado ao Fluminense no ano seguinte, sendo um dos melhores jogadores do Tricolor em 2019. No futebol brasileiro, o jogador ainda teve passagem relâmpago pelo Grêmio, com apenas cinco partidas.

continua após a publicidade

Em 2020, Caio Henrique foi comprado pelo Monaco por oito milhões de euros. No clube francês, ele tem três jogos e 34 assistências em 155 jogos. No período, o lateral-esquerdo acumulou convocações para Seleção Brasileira.

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional