Falta exatamente um mês para a estreia do Fluminense no Mundial de Clubes, no dia 17 de junho, contra o Borussia Dortmund. Com a competição num horizonte cada vez mais próximo, o clube carioca corre para recuperar os jogadores lesionados, olha para Xerém em busca de soluções e pretende ir ao mercado por reforços.

O primeiro jogo do Tricolor será contra o time alemão, considerado o maior desafio do grupo. Tanto na estreia, quanto na segunda rodada (21/6), contra o Ulsan Hyundai, os jogos serão no Metlife Stadium, em Nova Jersey. Já a última partida, contra o Mamelodi Sundowns (25/6), será em Miami, no Hard Rock Stadium.

Momento do Fluminense: oscilação e rusgas com a torcida

Renato Gaúcho completou 12 jogos no comando do Fluminense, sendo sete vitórias, três derrotas e dois empates, com 20 gols marcados e 10 sofridos. Friamente, os números do treinador são bons e afastariam a cobrança da torcida. No entanto, apesar disso, vaias foram ouvidas da arquibancada tricolor nos últimos jogos, fato duramente criticado por Renato.

Há algumas explicações para a insatisfação, agravada pela derrota para o Botafogo, na sexta rodada do Brasileirão, em que o time foi atropelado pelo rival após uma semana de foco no clássico. A razão mais antiga é a frustração pela temporada de 2024. Depois do título da Libertadores em 2023, que garantiu a vaga do Fluminense no Mundial, o torcedor esperava mais do ano seguinte, em que a realidade foi a briga contra o rebaixamento. Por isso, 2025 começou quente em Laranjeiras, na expectativa por uma janela de contratações mais certeira e um desempenho melhor em campo.

Renato Gaúcho na vitória do Fluminense sobre o Sport (Foto: Lucas Merçon/FFC)

A substituição de Mano Menezes por Renato Gaúcho apaziguou o ambiente, especialmente depois do início com quatro vitórias conscecutivas. Entretanto, a cobrança permaneceu sobre jogadores, como Martinelli, Freytes e, recentemente, Everaldo, vaiados em alguns momentos no Maracanã.

Além disso, outra razão é o desempenho da equipe que, mesmo quando vence, não convence. Depois do clássico, foram três vitórias em cinco jogos - 1 a 0 sobre a Aparecidense, 2 a 1 sobre o Sport e 2 a 0 sobre o Unión Española (este com um jogador a mais desde os 25 do primeiro tempo). Nesses confrontos, o time encontrou dificuldades e pecou na conclusão das jogadas. Nos jogos pela Copa do Brasil e Sul-Americana, vaias foram ouvidas antes mesmo do intervalo.

— Deixa eu falar uma coisa para vocês: o meu grupo é bom, não é só aqui no Fluminense que se perde gol, se toma as decisões precipitadas. Qual o time, qual o clube que não tem problemas? Então, em cima disso, eu queria falar o seguinte: o Fluminense está disputando três competições no momento. Para passar para a próxima fase da Sul-Americana depende de si próprio (...), está por um empate para passar da fase da Copa do Brasil. O Fluminense é o quinto no Brasileiro. - disparou Renato Gaúcho após a vitória sobre o Unión Española, pela Sul-Americana.

Departamento médico cheio com peças importantes

A quantidade e a gravidade das lesões preocupa o Fluminense um mês antes do Mundial. As mais graves são a de Germán Cano, Canobbio, Bernal e Otávio. Já as menos sérias, são as de Lima e Guga, que sofreram lesões musculares de grau 1.

O artilheiro argentino lesionou o ligamento colateral medial do joelho esquerdo na partida contra a Aparecidense (29/5), pela Copa do Brasil, e está em tratamento. O clube não informou o tempo de retorno, mas a média para este tipo de caso é de quatro a seis semanas - duas já se passaram desde o exame. Assim, na melhor das hipóteses, Germán Cano volta às atividades no final de maio, precisando então recuperar o condicionamento físico para o retorno em definitivo aos gramados.

Comemoração de Cano, pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Apesar da lesão ser diferente, a situação de Canobbio é semelhante. O uruguaio sofreu uma fratura no osso zigomático da face, do lado esquerdo, ao chocar-se com o goleiro do Unión Española em jogo pela Sul-Americana (14/5). Depois de ser substituído, foi para o hospital, onde a contusão foi confirmada. Com isso, passará por cirurgia e levará de quatro a seis semanas para se recuperar. Dessa forma, pode desfalcar o Fluminense na estreia contra o Borussia Dortmund.

O caso de Facundo Bernal também é grave. No jogo contra o Atlético-MG (11/5), pelo Brasileirão, o volante deixou o campo com dores e, após exames, ficou constatada uma lesão muscular grau 3 no adutor da coxa esquerda. A tendência é que fique fora por cerca de seis semanas, podendo desfalcar o clube no Mundial. Otávio, por sua vez, é ausência praticamente confirmada para a competição, já que o volante rompeu o tendão de Aquiles e a recuperação é ainda mais extensa que as demais.

Soluções internas e ida ao mercado para o Mundial

Diante da perda de peças fundamentais pro time, o Fluminense tem olhado para dentro para suprir as ausências. Nesta temporada, além de ter iniciado o Carioca com jogadores da base, outros nomes receberam oportunidades em jogos da Sul-Americana, quando os titulares foram poupados: os atacantes Kelwin (19) e Wesley Natã (17), os laterais Vagno (17), Julio Fidelis (18) e Léo Jance (20), e o zagueiro Gustavo Cintra (19).

Contudo, o Fluminense também deve ir ao mercado por reforços. Devido à competição, a janela de transferências será de 1 a 14 de junho. No evento da taça do Mundial, em Laranjeiras, o presidente Mario Bittencourt comentou o assunto, dizendo que o clube estava monitorando a situação e que tentariam "abrir a cabeça" para trazer novas contratações.