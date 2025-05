Globo, CazéTV e DAZN? Entenda direitos de transmissão do Mundial de Clubes

O torcedor brasileiro terá várias opções para acompanhar o novo Mundial de Clubes da Fifa, que acontece entre os dias 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. Globo, CazéTV e DAZN chegaram a um acordo para transmitir os 63 jogos da competição ao vivo, incluindo todas as partidas de Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, representantes do Brasil no torneio.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

🤝 Entenda o novo acordo

A Fifa anunciou em dezembro do ano passado um acordo com o DAZN pelos direitos de transmissão globais do torneio, mas com possibilidade de sublicenciamento em cada país. No Brasil, CazéTV e Globo apareceram como as maiores interessadas neste acordo de sublicenciamento.



Inicialmente, as duas empresas tinham contratos por pacotes parciais com o DAZN. A CazéTV exibiria 39 jogos, enquanto a Globo transmitiria ao menos 40 — com sobreposição apenas em partidas dos brasileiros, semifinais e final. Agora, com o novo entendimento, as três plataformas exibirão o torneio completo.

📺 Como será a transmissão?

🔹 Globo: exibirá todos os jogos no SporTV (TV por assinatura). A TV aberta será usada para jogos dos brasileiros e outras partidas importantes, como a final no dia 13 de julho. Com o novo acordo, a emissora terá liberdade para escolher qualquer jogo entre os 63 da competição.

continua após a publicidade

🔹 CazéTV: o canal de Casimiro Miguel, em parceria com a LiveMode, vai transmitir todos os jogos de forma gratuita no YouTube e outras plataformas digitais.

🔹 DAZN: detentora dos direitos globais de transmissão do torneio, a plataforma de streaming sublicenciou os jogos para Globo e CazéTV. No entanto, também terá o direito de exibir os confrontos no Brasil.

continua após a publicidade

⚽ O que esperar do "Super Mundial"?

O novo formato da competição contará com 32 equipes, inspirado no modelo da Copa do Mundo de seleções. A estreia será entre Inter Miami (EUA), de Lionel Messi, e o Al Ahly (EGI). O Brasil terá quatro representantes:

📅 Estreias dos clubes brasileiros:

Palmeiras x Porto – 15/06, 19h

– 15/06, 19h Botafogo x Seattle Sounders – 15/06, 23h

– 15/06, 23h Flamengo x Espérance – 16/06, 22h

– 16/06, 22h Fluminense x Borussia Dortmund – 17/06, 13h

A final será no dia 13 de julho. Como o torneio não terá disputa de 3º lugar, o total de partidas será 63.

Acompanhe o Lance! Biz para ficar por dentro das principais notícias sobre Negócios do Esporte.