Igor Rabello revela por que escolheu o Fluminense ao invés do São Paulo
Zagueiro se apresenta no Rio de Janeiro na segunda-feira (18)
A caminho do Fluminense, Igor Rabello se despediu do Atlético-MG neste domingo (17), antes do jogo contra o Grêmio, pelo Brasileirão. O Tricolor atravessou o São Paulo na busca pelo jogador. O zagueiro falou ao "Ge" sobre o motivo da escolha do Tricolor Carioca.
- São vários pontos (que me fizeram escolher o Fluminense. São dois clubes que ficaram mais perto, São Paulo e Fluminense, dois clubes gigantes. Eu tive meus pontos, o Fluminense é um clube gigante, onde já trabalhei quando era da base, tenho um carinho imenso pelo clube. Tenho um ídolo (Thiago Silva) que está jogando lá, é o local onde nasci, vivi boa parte da minha vida. Não pude seguir no Fluminense, mas tinha o sonho de jogar no profissional. Estou indo realizar um sonho. Espero que dê tudo certo.
O Tricolor e Igor chegaram a um acordo na terça-feira (12) para um contrato de dois anos e meio, com validade até dezembro de 2027. O zagueiro chega ao Rio de Janeiro na segunda-feira (18) para finalizar o negócio.
O retorno ao Rio de Janeiro e a passagem pelas divisões de base de Xerém, no início da carreira, foram fatores que pesaram a favor do Clube das Laranjeiras. Além do Fluminense, o São Paulo também procurou o atleta. Não houve proposta oficial por conta dos valores salariais. A reportagem do Lance! apurou que o Tricolor entrou "pesado" na negociação com o atleta e atravessou o São Paulo rapidamente.
Igor Rabello só joga o Brasileirão pelo Fluminense
Igor Rabello não poderá disputar a Copa do Brasil nem a Copa Sul-Americana pelo Fluminense. O zagueiro atuou nas competições defendendo o Atlético-MG. A chegada do jogador, porém, não descarta a contratação de outros atletas para a posição no elenco.
