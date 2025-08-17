menu hamburguer
Fluminense

Igor Rabello revela por que escolheu o Fluminense ao invés do São Paulo

Zagueiro se apresenta no Rio de Janeiro na segunda-feira (18)

Igor Rabello será jogador do Fluminense (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/08/2025
20:32
Atualizado há 0 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

A caminho do Fluminense, Igor Rabello se despediu do Atlético-MG neste domingo (17), antes do jogo contra o Grêmio, pelo Brasileirão. O Tricolor atravessou o São Paulo na busca pelo jogador. O zagueiro falou ao "Ge" sobre o motivo da escolha do Tricolor Carioca.

Germán Cano voltou?

- São vários pontos (que me fizeram escolher o Fluminense. São dois clubes que ficaram mais perto, São Paulo e Fluminense, dois clubes gigantes. Eu tive meus pontos, o Fluminense é um clube gigante, onde já trabalhei quando era da base, tenho um carinho imenso pelo clube. Tenho um ídolo (Thiago Silva) que está jogando lá, é o local onde nasci, vivi boa parte da minha vida. Não pude seguir no Fluminense, mas tinha o sonho de jogar no profissional. Estou indo realizar um sonho. Espero que dê tudo certo.

O Tricolor e Igor chegaram a um acordo na terça-feira (12) para um contrato de dois anos e meio, com validade até dezembro de 2027. O zagueiro chega ao Rio de Janeiro na segunda-feira (18) para finalizar o negócio.

O retorno ao Rio de Janeiro e a passagem pelas divisões de base de Xerém, no início da carreira, foram fatores que pesaram a favor do Clube das Laranjeiras. Além do Fluminense, o São Paulo também procurou o atleta. Não houve proposta oficial por conta dos valores salariais. A reportagem do Lance! apurou que o Tricolor entrou "pesado" na negociação com o atleta e atravessou o São Paulo rapidamente.

Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Igor Rabello só joga o Brasileirão pelo Fluminense

Igor Rabello não poderá disputar a Copa do Brasil nem a Copa Sul-Americana pelo Fluminense. O zagueiro atuou nas competições defendendo o Atlético-MG. A chegada do jogador, porém, não descarta a contratação de outros atletas para a posição no elenco.

