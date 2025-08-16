Renato revela planejamento para medalhão do Fluminense: ‘É gênio’

O técnico Renato Gaúcho valorizou a importância de Paulo Henrique Ganso para o Fluminense após a vitória sobre o Fortaleza por 2 a 1 neste sábado (16), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Questionado sobre a atuação do camisa 10, o treinador explicou a substituição no segundo tempo e reforçou a ideia de rodízio no elenco.

— Não penso (no Ganso) nem como titular, nem como jogador de segundo tempo. Faz parte do grupo do Fluminense, ele é um gênio, mas tem jogos e jogos. Não só para ele como para os outros, você vê que eu mudo bastante o time. Dependendo do que a gente precisa, dependendo do adversário, dependendo de onde a gente vai jogar. Hoje ele estava jogando bem, eu tive que fazer uma substituição porque nós estávamos perdendo o meio. Eu tinha mais somente aquela parada, e o Cano havia sentido também. Procurei colocar um homem a mais no meio para ajudar também na marcação, coloquei o Bernal também pela bola aérea — iniciou Renato, que seguiu:

— Mas o Ganso, toda vez que eu preciso dele, ele tem entrado durante as partidas, começa as partidas e tem ido muito bem. É um jogador fundamental para a gente, um jogador de grupo. Eu não posso escalar, não só o Ganso, todos os jogos, como qualquer outro jogador. Então eu tenho feito esse revezamento. Tenho poupado de alguns jogadores justamente pelo desgaste, e o desgaste tem sido muito grande, não quero ser repetitivo, e todo jogador que eu coloco em campo, ele tem dado conta do recado. É isso que é importante. E quando eu falo para vocês que eu não tenho um time, eu tenho um grupo, então, independente de quem entrar em campo, tem que ter essa entrega aí do jeito que eles vêm tendo. Por isso que a gente vem conseguindo os resultados tanto no Brasileiro, como na Copa do Brasil e na Sul-Americana — completou.

Ganso em campo em Fluminense x Fortaleza (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Fluminense x Fortaleza

A vitória manteve o Fluminense na parte de cima da tabela do Brasileirão. Os gols da partida foram marcados por Germán Cano e Agustín Canobbio, enquanto Breno Lopes descontou para o Fortaleza.

O jogo começou equilibrado, com o Fluminense encontrando espaço aos oito minutos, quando Serna fez boa jogada pela direita e cruzou para Cano abrir o placar. O time carioca passou a controlar a posse e dificultou as ações do adversário. O Fortaleza chegou a empatar, mas o lance foi anulado por impedimento.

Na segunda etapa, Serna voltou a aparecer, desta vez pela esquerda, servindo Canobbio para ampliar. O Fortaleza reagiu com a entrada de Deyverson e descontou aos 27 minutos com Breno Lopes. A pressão final não foi suficiente para evitar a derrota.

O resultado reforçou a sequência positiva do time de Renato Gaúcho, que também disputa a Copa do Brasil e a Sul-Americana.