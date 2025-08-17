O Fluminense venceu o Fortaleza por 2 a 1, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e uma das principais histórias da noite foi a atuação de Germán Cano. O centroavante voltou a marcar e chegou a quatro gols nos últimos três jogos como titular: um contra o Palmeiras, dois diante do América de Cali e mais um neste sábado contra o Fortaleza.

A fase atual contrasta com o cenário recente. Em 2024, Cano conviveu com lesões e com dores no joelho que limitaram seu rendimento e o impediram de repetir os números de 2022 e 2023. Neste ano, com melhor recuperação física e maior tempo de preparação, o atacante começa a mostrar sinais de retomada, mesmo sem ainda alcançar a versão artilheira que fez história no clube.

No duelo diante do Fortaleza, Cano se mostrou um jogador diferente. Brigou pelas bolas, buscou o jogo e transmitiu confiança. A atuação não apenas ajudou o Fluminense a conquistar três pontos importantes no Brasileirão, como também abriu uma dúvida para Renato Gaúcho. O treinador terá que decidir se mantém Everaldo, titular nos jogos mais pesados, ou se devolve a posição ao argentino na partida decisiva contra o América de Cali pela Sul-Americana.

Everaldo vinha sendo a escolha nos confrontos de maior responsabilidade, mas ainda não conquistou a confiança plena da torcida. Cano, por sua vez, mesmo em fase menos artilheira do que em anos anteriores, é o artilheiro da temporada e carrega a confiança do torcedor, que o reconhece como um dos maiores ídolos da história recente do Fluminense.

Dentro de campo, o jogo no Maracanã começou com a assinatura do camisa 14. Aos oito minutos, Serna avançou pela direita e cruzou para Cano abrir o placar. O time carioca controlou o ritmo e ampliou na segunda etapa com Canobbio. O Fortaleza descontou com Breno Lopes, mas não conseguiu empatar.

Mais do que o resultado, o jogo deixou em evidência um Cano revigorado. Em sequência positiva, o centroavante pressiona pela titularidade e recoloca o debate sobre quem deve comandar o ataque tricolor no jogo decisivo do meio de semana.

Cano comemora seu gol no jogo do Fluminense contra o Fortaleza no Maracanã pelo Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O que vem por aí para o Fluminense?

Com a vitória, o Fluminense chegou aos 27 pontos e passou a ocupa a oitava colocação do Brasileirão. O Tricolor vai visitar o Bragantino, no interior de São Paulo. Mas antes disso, decide a classificação para as quartas de final da Sul-Americana, no Maracanã, contra o América de Cali, nesta terça-feira (19).