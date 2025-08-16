Renato Gaúcho se irrita com pergunta sobre reforço do Fluminense

A vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Fortaleza neste sábado (16), no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão, terminou com clima tenso na sala de imprensa. O técnico Renato Gaúcho se irritou ao ser questionado sobre a utilização de reforços recém-chegados e respondeu em tom crítico aos jornalistas.

continua após a publicidade

➡️ Melhores Momentos: Fluminense bate Fortaleza e põe pulga atrás da orelha de Renato

— Vocês têm que estudar um pouquinho mais, com todo respeito. O cara está parado uma semana, não conhece nenhum companheiro dele. É a mesma coisa o Lucho, que já está aqui há uns dias, eu estou tendo todo o cuidado com ele para conhecer o grupo. Daqui a pouco eu começo a colocar os caras, aí não tão preparados, não conhecem os companheiros, não conhecem as características, não estão bem na parte física, e vão falar que o jogador não é bom. O cara está parado uma semana, como é que eu vou escalar um jogador desse? Ele tem que treinar, tem que recuperar a forma física dele, ter um tempo de adaptação, ele precisa conhecer melhor os companheiros deles para eu não colocar ele na arena sem ter isso tudo na cabeça dele, daí eu estou entregando ele para os leões — disparou Renato, que seguiu:

— Da mesma forma o Lucho, hoje eu só não coloquei ele justamente por isso. Ele estava jogando uma vez por semana nos Estados Unidos, lá o ritmo é totalmente diferente do Brasil. Eu começo a colocar um jogador desse, se ele não estiver preparado, e esse é o meu trabalho, preparar os jogadores, principalmente os jogadores estrangeiros. Vocês viram que o Árias sofreu aqui. O Arias sofreu durante um ano. Então, o cara chegou aqui ontem, fez os exames médicos. Não é porque ele está no Bid que ele tem condições de jogar, que ele tem que ir para o jogo. Se põe ele para o jogo, sem condições difíceis, sem conhecer ninguém, daqui a pouco ele tem uma lesão, e o responsável é o treinador que botou o jogador que não estava preparado. Então vocês têm que saber dessas notícias também. Eu não tenho que chegar aqui para vocês, mastigar tudo e dar na boca de vocês. Por que vocês não se informam? O cara não está jogando há uma semana, chegou ontem, precisa treinar, precisa conhecer os companheiros. Vocês também precisam me ajudar um pouquinho, né? — completou o comandante tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Titular, Fábio se torna recordista mundial em partidas disputadas

Fluminense x Fortaleza

Dentro de campo, o Fluminense confirmou o bom momento. Cano abriu o placar logo aos oito minutos, após jogada de Serna pela direita. Ainda no primeiro tempo, o Fortaleza chegou a marcar, mas o lance foi anulado. No início da etapa final, Serna voltou a aparecer e serviu Canobbio, que ampliou.

O Fortaleza reagiu com a entrada de Deyverson e descontou aos 27 minutos com Breno Lopes, mas não evitou a derrota. O resultado manteve o clube carioca na parte de cima da tabela.

continua após a publicidade