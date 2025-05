De onde vem o dinheiro dos clubes brasileiros? Veja principais receitas

O futebol brasileiro nunca movimentou tanto dinheiro como em 2024. Segundo levantamento da consultoria Sports Value, os 20 clubes com maior faturamento do país somaram R$ 10,9 bilhões em receitas, o maior valor da história. O crescimento foi de 21% em relação a 2023, quando os clubes arrecadaram R$ 9 bilhões.

Mas de onde vem o dinheiro? O Lance! Biz mergulhou nos números para explicar as principais fontes de receita do futebol brasileiro.

📊 Principais fontes de receita dos clubes em 2024:

Fonte Valor arrecadado Participação (%) 📺 Direitos de transmissão R$ 3,3 bilhões 30% 🔁 Transferência de atletas R$ 2,9 bilhões 26% 📢 Publicidade e patrocínio R$ 1,9 bilhão 18% 🎟 Bilheteria R$ 1,1 bilhão 10% 🙌 Sócio-torcedor R$ 850 milhões 8% 🏟 Social e amador R$ 357 milhões 3% 💼 Outras fontes R$ 545 milhões 5%

⚠️ Nota: O Botafogo SAF não publicou seu balanço até o encerramento do estudo e, por isso, está fora da amostra.

💡 Crescimento generalizado

O aumento nas receitas tem como destaque o salto no mercado de transferências, com crescimento de 53% e um total de R$ 2,9 bilhões movimentados. Já as receitas de marketing — que incluem publicidade e patrocínio — subiram 36%, alcançando R$ 1,9 bilhão.

As receitas com bilheteria avançaram 22% e ultrapassaram a casa do R$ 1 bilhão, enquanto os programas de sócio-torcedor cresceram 17% e chegaram pela primeira vez a R$ 850 milhões.

Somando sócio-torcedor e bilheteria, o chamado “matchday” ultrapassou os R$ 1,9 bilhão, com aumento de 27% em relação ao ano anterior.

