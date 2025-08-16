Melhores momentos: Fluminense vence o Fortaleza e coloca pulga atrás da orelha de Renato

O Fluminense venceu o Fortaleza por 2 a 1 neste sábado (16), em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. Os gols do jogo foram marcados por Cano e Canobbio para o Flu, e Breno Lopes para o Leão.

O jogo começou com um gosto especial para a torcida do Fluminense. Além de Ganso e Cano entrarem como titulares, Fábio se tornou o jogador com mais jogos na história do futebol. Um grande feito para o ídolo tricolor. Com 1390 jogos, o arqueiro se igual ao inglês Peter Shilton.

Dentro de campo, uma partida disputada, lá e cá. A bola não saía do meio de campo das duas equipes, sem chances de gol, até que, aos oito minutos, Serna escapou pela direita, acreditou no lance até o fim e encontrou Germán Cano, que abriu o placar com a perna direita.

Depois do gol, o Fluminense assumiu o controle da partida. Com mais paciência quando tinha a posse, a equipe passou a ser menos atacada pelo Fortaleza. O time da casa também aumentou a pressão na saída de bola dos visitantes. Aos 24 minutos, porém, após uma cobrança rápida de lateral ofensivo do Fortaleza e uma defesa à queima-roupa de Fábio, a equipe de Renato Paiva chegou a balançar as redes. O árbitro, no entanto, anulou o lance por irregularidade.

Depois disso, o duelo passou a ter outra tônica. O Fortaleza começou a acreditar mais no gol, enquanto o Fluminense parecia mais preocupado em não ser vazado até o fim do primeiro tempo. Aos poucos, o clube das Laranjeiras retomou o controle da partida e já não era mais ameaçado. Com o jogo nas mãos, o time de Renato Gaúcho voltou a atacar, principalmente explorando a velocidade de Canobbio, sempre acionado por Paulo Henrique Ganso. Canobbio entrou no lugar de Keno, que saiu machucado na metade da primeira etapa.

O segundo tempo parecia parecia protocolar até os 17 minutos, quando Serna - de novo ele - partiu em velocidade pela esquerda, deixou o marcador muito para trás, e achou Canobbio na área para ampliar o placar. A partir daí, o jogo se transformou. O Fortaleza passou a ser mais ousado e tentou chegar com mais agressividade. A entrada de Deyverson ajudou os visitantes a incomodarem mais os tricolores. Mas quem acordou junto com o Fortaleza foi a torcida do Fluminense, que empurrou o time e fez o jogo ficar lá e cá.

Em uma das subidas do Leão, aos 27 minutos da segunda etapa, Allanzinho recebeu nas costas da zaga do Fluminense e só serviu Breno Lopes, para empurrar para dentro com gol vazio. 2 a 1 e o jogo incendiou de vez. O Fortaleza foi com tudo para cima do gol de Fábio. O Fluminense sentiu a ausência de Ganso no meio-campo e não conseguiu mais ficar com a bola. E foi assim até o fim.

Aplaudido e homenageado pela torcida, Fábio fez de tudo para fugir dos holofotes. Tímido, o recordista teve que ser arrastado pelos preparados de goleiro para dar entrevista no fim da partida.

➡️ Titular, Fábio se torna recordista mundial em partidas disputadas

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 X 1 FORTALEZA

CAMPEONATO BRASILEIRO - 20ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado, 16 de agosto - 16h (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

🥅 Gols: Cano 14'/1T (FLU), Canobbio 17'/2T (FLU), Breno Lopes 27'/2T (FOR)

🟨 Cartões amarelos:

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Davi Schuindt, Manoel e Renê; Bernal, Martinelli (Hércules), Ganso (Lima) e Kevin Serna; Keno (Canobbio) e Cano (Everaldo).

FORTALEZA (Técnico: Renato Paiva)

Helton Leite; Tinga, Brítez, Gastón Ávila e Weverson; Rossetto, Lucas Sasha e Kervin Andrade (Lucca); Pikachu (Allanzinho), Herrera (Breno Lopes) e Lucero (Deyverson).