Na derrota para o Vasco, Marcelo anotou o primeiro gol do Time de Guerreiros, enquanto Lima, que entrou no decorrer da partida, também balançou as redes. Esses números provam que o Tricolor possui um elenco, além dos 11 titulares, que contribuem muito na grande campanha do Flu no Brasileirão, que ocupa a 5ª colocação ao mesmo tempo em que divide atenção com a Libertadores.