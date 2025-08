Fluminense tem novidades na escalação contra o Grêmio; confira

O Fluminense definiu a escalação para enfrentar o Grêmio neste sábado (2), no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão. Com desfalques, o Tricolor tem mudanças na zaga e a volta de Paulo Henrique Ganso ao time titular após dez partidas.

Com Freytes suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Ignácio lesionado, o Flu terá Manoel ao lado do xará Thiago Silva na defesa; Bernal também cumpre suspensão, e Ganso ganha vaga no meio-campo à frente de Martinelli e Hércules. Para o lugar do contundido Soteldo, Keno é o escolhido para começar o jogo na ponta esquerda.

Desta forma, o Fluminense vai a campo enfrentar o Grêmio com: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Manoel e Guga; Martinelli, Hércules e Ganso; Serna, Everaldo e Keno.

Escalação do Fluminense para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão (Foto: Divulgação / Fluminense)

Como chega o Fluminense?

Desde que voltou do Mundial de Clubes, o Fluminense ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Nos quatro jogos disputados, o Tricolor perdeu os quatro - São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. O time fez apenas dois gols nos confrontos. Contudo, a equipe vem de vitória sobre o Internacional no meio de semana, pela Copa do Brasil.

O confronto é direto no meio da tabela de classificação. O Fluminense, que vem de quatro derrotas consecutivas no Brasileirão, é o 12º colocado, com 20 pontos. Mesma pontuação do Grêmio, que é o 14º, mas com um jogo a mais do que o Tricolor Carioca — 16 a 15.

Escalação do Grêmio

O Grêmio também está escalado para o duelo deste sábado (2), no Maracanã. João Lucas, que brigava pela titularidade na lateral direita com Camilo, é a principal novidade no time de Mano Menezes. Assim, a equipe entra em campo com: Tiago Volpi; João Lucas, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi e Villasanti; Pavón, Alysson e Riquelme; Braithwaite.

