Nos seis jogos em que atuou, sendo cinco como titular e um entrando no início da segunda etapa, Pedro Rangel sofreu oito gols, realizou 12 defesas e não foi vazado em duas oportunidades. Com contrato até 2026, o atleta espera retribuir a confiança do clube e do treinador com uma boa atuação em um jogo importante como é o confronto com o Cuiabá.